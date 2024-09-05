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07:47, 5 сентября 2024Россия

Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе

Москвичка узнала брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» Хамидова в соседе

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Жительница дома в Москве рассказала, что узнала в соседе возможного брата обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

Квартира предполагаемого брата обвиняемого находится на Рязанском проспекте в многоэтажном доме. Жительница, которая рассказала о мужчине, раньше была председателем совета дома и знает, что квартиру, где жил брат Хамидова, постоянно сдавали.

Жители квартиры, по ее словам, «постоянно мелькали» перед глазами, но не привлекали особого внимания, поэтому поводов познакомиться с ними не было. Последний раз женщина видела квартиросъемщиков в начале июня.

О том, что Хамидов стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе», стало известно 29 августа. Мужчина, как сообщалось ранее, уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад, у него есть российское гражданство.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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