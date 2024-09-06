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13:00, 6 сентября 2024Россия

В МВД рассказали подробности стрельбы возле школы в Красноярске

МВД: в результате стрельбы возле школы в Красноярске пострадавших нет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В результате стрельбы возле школы №66 в Красноярске пострадавших нет. Подробности инцидента «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Сегодня в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на улице Аэровокзальной, 7 неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время территория дома оцеплена, на месте работают сотрудники полиции», — прокомментировали инцидент в полиции.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу около школы №66. Со слов источника «Ленты.ру», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вооружился пневматическим оружием и расстреливал воробьев из окна квартиры. Очевидцы уточняли, что на месте наблюдается скопление полиции, проезд между домами 5 и 7 перекрыт, никого не пускают во дворы ближайших жилых домов.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу около детской библиотеки в Кировске Ленинградской области.

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      Екатерина Смирная
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