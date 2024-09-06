Стрелявшего в российском городе задержали

В Красноярске спецназ провел штурм квартиры стрелка

Начало событий в новости Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

Спецназ задержал жителя Красноярска, стрелявшего из окна жилого дома по воробьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовикам пришлось провести штурм квартиры стрелка, так как он забаррикадировался внутри и отказывался сдаваться, угрожая взорвать дом. После штурма взрывотехники проверяют жилье. На балконе, откуда велась стрельба, теперь спецназовец.

На кадрах виден силовик в шлеме и бронежилете, он осматривает балкон, откуда красноярец вел стрельбу.

Мужчина стал палить после ссоры с женой, которая ушла от него. Он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрелок палил из ружья «Вепрь», которое достал из своего сейфа после конфликта с супругой.