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13:25, 6 сентября 2024Силовые структуры

Стрелявшего в российском городе задержали

В Красноярске спецназ провел штурм квартиры стрелка
Начало событий в новости Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

Кадр: Telegram-канал Mash

Спецназ задержал жителя Красноярска, стрелявшего из окна жилого дома по воробьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовикам пришлось провести штурм квартиры стрелка, так как он забаррикадировался внутри и отказывался сдаваться, угрожая взорвать дом. После штурма взрывотехники проверяют жилье. На балконе, откуда велась стрельба, теперь спецназовец.

На кадрах виден силовик в шлеме и бронежилете, он осматривает балкон, откуда красноярец вел стрельбу.

Мужчина стал палить после ссоры с женой, которая ушла от него. Он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стрелок палил из ружья «Вепрь», которое достал из своего сейфа после конфликта с супругой.

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      Любовь Ширижик
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