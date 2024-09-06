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10:28, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Telegram обновил политику модерации после задержания Дурова

Мессенджер Telegram начнет модерировать приватные чаты после задержания Дурова

Фото: Albert Gea / Reuters

Мессенджер Telegram обновил политику модерации после задержания его основателя Павла Дурова во Франции. На это обратил внимание портал TechCrunch.

Отмечается, что сервис начнет модерировать приватные чаты. «Во всех приложениях Telegram есть кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам», — говорится на обновленной странице ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) о мессенджере.

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Кроме того, на странице указан адрес электронной почты, на который можно направить модераторам запрос на удаление контента.

«Эти изменения в политике последовали за арестом Дурова французскими властями в связи с расследованием преступлений, связанных с изображениями сексуального насилия над детьми, незаконным оборотом наркотиков и мошенническими операциями», — отмечается в публикации портала.

Ранее Дуров сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту. Предприниматель назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам основателя Telegram, его допрашивали в течение четырех дней.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом, который запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.

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      Евгения Наумова
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