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01:05, 6 сентября 2024Мир

Тему переговоров союзников Украины в Рамштайне раскрыли

Сингх: союзники Украины обсудят в Рамштайне передачу Киеву ПВО и боеприпасов

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Союзники Украины во время встречи на авиабазе Рамштайн (Германия) обсудят передачу Киеву боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, ее слова приводит сайт американского оборонного ведомства.

«Мы знаем, что ПВО является одним из главных приоритетов для украинцев. Это совершенно точно будет обсуждаться завтра. Мы также знаем, что снаряды калибра 155 мм тоже являются приоритетом для Украины, и это тоже, уверена, будет обсуждаться», — раскрыла детали Сингх.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн.

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      Евгений Силаев
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