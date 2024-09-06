Торговля России с соседней страной упала

За первую половину 2024-го товарооборот России и Финляндии снизился до €600 млн

За шесть месяцев товарооборот России и Финляндии упал до 600 миллионов евро. О сокращении торговли с соседней страной со ссылкой на посольство в Хельсинки сообщает газета «Известия».

Санкции, которые активно поддерживает финская сторона, наносят торговле больший ущерб, чем закрытие границ, отметили источники. За первую половину 2024 года товарооборот между странами снизился с почти миллиарда до 600 миллионов евро. В 2021 году аналогичный показатель превышал 5,2 миллиарда. В начале 2022 года продукцию и услуги в Россию поставляли 2,2 тысячи финских компаний. Через год их число упало на 85 процентов.

До 2024 года на границе с Россией и Финляндией работали восемь контрольно-пропускных пунктов (КПП). Сейчас пересечь сухопутную границу можно лишь через Эстонию и пограничный переход «Нарва-Ивангород» Правительство страны не торопится снимать ограничения. В конце августа президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что не видит предпосылок для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

Ранее стало известно, что несколько российских актеров лишились недвижимости в Финляндии якобы из-за долгов по коммунальным платежам. Так, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин владели квартирами в курортном городе Пункахарью вплоть до осени 2023 года. Сейчас строение отключено от электричества и водоснабжения. Причиной изъятия стало банкротство управляющей компании, де-юре являвшейся собственником многоквартирного дома.

Власти Финляндии задумались о полном запрете на приобретение недвижимости россиянами. По мнению финского министра обороны Антти Хакканена, это необходимо сделать, так как его страна имеет самую длинную сухопутную границу НАТО с его главным противником.