Россиянка начала караулить квартиру после звонка мошенников

Жительница Тюмени караулит свою квартиру, попавшую в руки аферистов

В Тюмени учительница доверилась аферистам и переоформила на них жилье. Осознав содеянное, она уволилась с работы, чтобы караулить квартиру от новых собственников, передает 72.RU.

Звонок от мошенников застал пострадавшую в пути. Представившись оператором связи, они сообщили женщине о необходимости продлить действие ее аккаунта на «Госуслугах». Получив секретный код из СМС, они перешли к следующему этапу схемы. В следующем звонке уже сотрудники Росфинмониторинга объявили тюменке, что ее страница на портале взломана.

После этого с учительницей связались из ФСБ — тогда женщину стали одолевать сомнения. «Я начала сомневаться, что это всё на самом деле. Вдруг мошенники. Начала задавать вопросы. А он мне: "Как вы смеете разговаривать так с сотрудником ФСБ!" Я ему: "Может, вы президентом России назоветесь?"», — вспоминает она. Тем не менее злоумышленники сумели убедить женщину в правдивости своих слов. Поверив, что на ее машину покусились преступники, она согласилась фиктивно продать авто. Домой к россиянке прибыли неизвестные люди и передали 800 тысяч рублей, чтобы затем передать их подставному покупателю.

Следующая часть мошеннической операции была завязана на кредитах. Следуя инструкциям аферистов, учительница взяла заем в размере 1,2 миллиона рублей. Отказы женщину не смущали, и она продолжала ездить по банкам, пока не нашла тот, который выдал ссуду.

В конце концов доверчивая тюменка рассталась и с квартирой, вручив махинаторам три миллиона рублей. Лишние вопросы быстро пресекались: женщину пугали допросами на Лубянке по поводу сотрудничества с «украинскими террористами». Полное осознание пришло к ней уже в Москве, куда она была «вызвана» аферистами для следственных мероприятий.

После обращения в полицию было заведено уголовное дело. Домой к россиянке уже приезжали новые хозяева квартиры, чтобы сменить замки. На помощь пришли следователи. Все сделки с имуществом тюменки заморожены. Но за рулем ее автомобиля уже сидит новый водитель — покупательница из Екатеринбурга. На адвоката пострадавшей деньги собирают всей школой.

Ранее на уловку мошенников попалась жительница Забайкалья. Она поверила, что общается с правоохранителями и осталась без квартиры стоимостью 8,6 миллиона рублей.