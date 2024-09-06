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06:54, 6 сентября 2024Мир

Турецкий политолог рассказал об отношении Киева к переговорам с Москвой

Политолог Сезер: Киев пойдет на переговоры с отмашки Запада

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Киеве согласятся на переговоры с Москвой только при наличии разрешения от Запада. В связи с этим нужно дождаться результатов выборов в США, проведение переговоров в Стамбуле маловероятно, рассказал турецкий политолог Айдын Сезер, пишет РИА Новости.

Эксперт уточнил, что Киев под давлением Британии весной 2022 года отказался подписывать достигнутые в Стамбуле соглашения. По словам политолога, с тех пор значительно изменились обстоятельства, речь идет не только о Донбассе.

«Я не верю, что Украина сядет за стол переговоров, пока Запад препятствует этому. Для начала нужно дождаться итогов выборов президента США, тогда мы сможем оптимистично оценить ситуацию», — высказал мнение Сезар.

Эксперт также напомнил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Летом он сказал, что ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ни кто-либо еще в настоящий момент не может быть посредником в урегулировании конфликта.

Ранее сенатор Григорий Карасин рассказал, что предложение властей Австрии принять на своей территории делегации России и Украины и предоставить им площадку для мирных переговоров выглядит позитивно.

Кроме того, 5 сентября канцлер Австрии Карл Нехамер рассказал, что страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о готовности к мирному диалогу.

Сам же глава РФ напомнил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Путин подчеркнул, что речь идет об обсуждении на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей.

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      Марина Совина
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