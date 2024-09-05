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16:19, 5 сентября 2024Россия

В России отреагировали на идею Австрии принять переговоры по Украине

Сенатор Карасин поприветствовал идею Австрии принять переговоры по Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Предложение властей Австрии принять на своей территории делегации России и Украины и предоставить им площадку для мирных переговоров выглядит позитивно, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он поприветствовал такую идею руководства страны.

«Во-первых, надо позитивно отнестись к предложению канцлера Австрии, который предложил свою площадку для переговоров. Во-вторых, разобраться в деталях того, что он предлагает и как это все будет устроено. Это не такой простой вопрос. Мы с вами видели, что совершенно в непотребном виде был проведен первый всемерный раунд переговоров. [Надо,] чтобы такого не повторилось. Остальное, я думаю, будет рассмотрено руководством Российской Федерации и ответ последует», — отреагировал на инициативу сенатор.

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5 сентября канцлер Австрии Карл Нехамер заявил, что страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о готовности к мирному диалогу.

«Мы принимаем к сведению заявления президента России относительно его открытости для мирных переговоров с Украиной», — сказал австрийский политик. Он считает, что переговоры должны проходить без предварительных условий.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин в очередной раз отметил, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом. Однако, по его словам, для России важно продолжать диалог на основе стамбульских соглашений, которые были достигнуты в начале 2022 года.

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      Варвара Кошечкина
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