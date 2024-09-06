У ликвидированного в Курской области бойца ВСУ нашли инструмент для клеймения

У бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированного в Курской области, нашли странный инструмент, похожий на клеймо. Об этом рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба в беседе с ТАСС.

По его словам, при бойце также обнаружили документы, в которых указана его воинская часть. «Это силы Специальных операций Украины, — сказал Авидзба. — Он ехал с тем, чтобы клеймить [пленных]».

На предоставленных агентству кадрах видно, что инструмент исполнен в виде украинского герба. Как стало известно, его владелец являлся водителем боевой машины пехоты ВСУ, к смерти которого привел удар российской артиллерии.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что бойцы ВСУ в ряде деревень Курской области обстреливали жилье эвакуировавшихся жителей из бронетранспортеров и «просто веселились от того, когда дома пылали». По словам дипломата, украинские военные «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уже уничтожили и разграбили большое количество покинутых домов.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данными Минобороны России на 5 сентября, с начала вторжения ВСУ потеряли на курском направлении до 370 военных.