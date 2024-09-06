Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир рассказал о пережитом ударе беспилотника

Участник СВО Деев рассказал, что пережил атаку БПЛА

Сбивший шесть дронов «Баба-яга» казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев рассказал «Ленте.ру», что во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы не успевают испугаться. Деев поделился, что сам попадал под атаку беспилотника ВСУ.

«Там доля секунды. Не успеваешь испугаться. Потом только все осознаешь, анализируешь, как могло произойти», — добавил участник СВО.

Раньше они скидывали гранаты, а сейчас скидывают более мощные снаряды с большим поражением Юрий Деев участник СВО

Ранее стало известно, что житель Теткино Курской области Александр Игнатенко три раза подвергся атаке дрона ВСУ во время эвакуации. По его словам, это не останавливает его от новой поездки на опасную территорию. Как уточнил мужчина, с мая 2024 года в село начало залетать особенно много беспилотников. Тогда он принял решение о вывозе семьи в Курск. Мужчина часто приезжал в Теткино, чтобы забрать вещи, проведать соседей или помочь им с выездом.

По его словам, первый раз украинский дрон атаковал его машину, когда он был в своей квартире, но дрон промахнулся. Через некоторое время беспилотный летательный аппарат сбросил бомбу на местного жителя еще раз. Мужчина не пострадал. Когда он побежал к гаражу, где стояла машина, снова показался дрон, который атаковал автомобиль.

