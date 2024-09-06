Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 6 сентября 2024Россия

Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир рассказал о пережитом ударе беспилотника

Участник СВО Деев рассказал, что пережил атаку БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сбивший шесть дронов «Баба-яга» казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев рассказал «Ленте.ру», что во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы не успевают испугаться. Деев поделился, что сам попадал под атаку беспилотника ВСУ.

«Там доля секунды. Не успеваешь испугаться. Потом только все осознаешь, анализируешь, как могло произойти», — добавил участник СВО.

Раньше они скидывали гранаты, а сейчас скидывают более мощные снаряды с большим поражением

Юрий Деев участник СВО

Ранее стало известно, что житель Теткино Курской области Александр Игнатенко три раза подвергся атаке дрона ВСУ во время эвакуации. По его словам, это не останавливает его от новой поездки на опасную территорию. Как уточнил мужчина, с мая 2024 года в село начало залетать особенно много беспилотников. Тогда он принял решение о вывозе семьи в Курск. Мужчина часто приезжал в Теткино, чтобы забрать вещи, проведать соседей или помочь им с выездом.

По его словам, первый раз украинский дрон атаковал его машину, когда он был в своей квартире, но дрон промахнулся. Через некоторое время беспилотный летательный аппарат сбросил бомбу на местного жителя еще раз. Мужчина не пострадал. Когда он побежал к гаражу, где стояла машина, снова показался дрон, который атаковал автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Наемники ВСУ в Курской области теряют пыл и просят о ротации. Что происходит на этом направлении?

      Женщина рассказала о трех оборонявшихся в Курской области ради жителей бойцах «Ахмата»

      Суд начал рассмотрение дела сбившего девять человек в Благовещенске водителя

      Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир рассказал о пережитом ударе беспилотника

      Российский командир раскрыл время от обнаружения дронов ВСУ до их сбития

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл ужасающую особенность жизни в стране

      ВС России уничтожили французскую САУ Caesar в ДНР

      Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше