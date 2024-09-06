Удар российского сверхзвукового самолета по ВСУ в Курской области попал на видео

Минобороны России опубликовало кадры удара самолета Су-34 по ВСУ под Курском

Удар российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области попал на видео. Кадры публикует Министерство обороны России в Telegram-канале.

На кадрах видно, как самолет взлетает для выполнения боевой работы, а после сбрасывает снаряды с универсальными модулями планирования и коррекции.

В Минобороны рассказали, что удар наносился по живой силе и технике. Информация о потерях ВСУ после удара Су-34 не приводится.

В Курской области больше четырех недель продолжаются бои с вторгнувшимися на территорию региона украинскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.