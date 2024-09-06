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15:32, 6 сентября 2024Мир

Устроивший стрельбу в американской школе подросток предстанет перед судом

Reuters: устроивший стрельбу в Джорджии 14-летний ученик предстанет перед судом

Фото: U.S. Barrow County Sheriff's Office / Reuters

14-летний ученик, устроивший стрельбу в старшей школе в американском штате Джорджия, предстанет перед судом. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

«Подозреваемый в стрельбе 14-летний ученик Кольт Грей в пятницу предстанет перед судом штата, где ему будут предъявлены обвинения в убийстве», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, изначально планировалось, что подозреваемый предстанет перед судьей Высшего суда Джорджии в округе Барроу по видеосвязи.

4 сентября в старшей школе в американском штате Джорджия произошла стрельба, в результате которой не выжили два человека. Также телеканал CNN сообщил, что подозреваемым является 14-летний ученик.

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      Дарья Устьянцева
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