Британский политик Кертен: слова Путина о поддержке Харрис — отличный троллинг

Слова российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис являются «отличным троллингом». Об этом заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Топовый троллинг», — описал политик свою реакцию на слова президента России на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Путин рассказал, что фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Камалу Харрис, поэтому Москва будет «поддерживать» ее.

Российский лидер также добавил, что экс-президент США, конкурент Харрис от Республиканской партии, Дональд Трамп ввел рекордное количество санкционных ограничений против России. Российский лидер выразил надежду, что «если у Харрис все хорошо», то она откажется от подобной политики в отношении Москвы.