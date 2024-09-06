В Британии захотели размещать преступников в эстонских тюрьмах

The Telegraph: Британия рассматривает размещение преступников в тюрьмах Эстонии

Власти Великобритании рассматривают возможность размещения преступников в тюрьмах Эстонии из-за нехватки мест в британских учреждениях. Об этом сообщает The Telegraph.

«Преступники могут начать отбывать срок в эстонских тюрьмах в рамках планов, рассматриваемых министрами для решения кризиса переполненности тюрем в Британии», — утверждается в публикации.

По информации издания, подобное предложение впервые было сделано в 2023 году, когда у власти находилась Консервативная партия, однако оно столкнулось с критикой со стороны Лейбористской партии. В публикации отмечается, что современное правительство лейбористов теперь стало рассматривать этот план.

Согласно публикации, в Великобритании мужские тюрьмы заполнены на 99 процентов. Свободными в учреждениях остаются несколько сотен мест. При этом тюрьмы в Эстонии заполнены лишь наполовину из-за низкого уровня преступности в стране. К тому же содержание преступника в эстонской тюрьме обойдется Лондону дешевле, чем его размещение в британском учреждении.

В июне стало известно, что членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги.