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04:21, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

В Финляндии неожиданно оценили слова Путина о «Северном потоке»

Профессор Малинен обвинил Европу в двойных стандартах после заявления Путина
Владимир Пути

Владимир Пути. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Европейские лидеры живут по двойным стандартам. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

Так эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина о нежелании Германии получать газ по функционирующей нитке «Северного потока».

К своему посту эксперт прикрепил видеоролик с выступлением Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Во время него он назвал чушью и шизофренией нежелание Берлина использовать рабочую нитку газопровода «Северный поток». Так, Путин напомнил, что европейцы согласны получать топливо, которое экспортируется через «Турецкий поток», однако отказываются запускать магистраль, проходящую по дну Балтийского моря.

Также глава РФ отметил, что Берлин мог бы получать через «Севпоток» 27,5 миллиарда кубических метров газа, если бы немецкое правительство договорилось с Москвой. Глава государства подчеркнул, что не понимает отказа от такого решения.

Несколькими днями ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что со стороны Германии до сих пор не предъявлено содержательных результатов расследования по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Помимо этого, запросы Москвы о правовой помощи по данному вопросу были оставлены без содержательной реакции, подчеркнула Захарова.

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      Марина Совина
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