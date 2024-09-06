В Германии рассказали о давлении Зеленского на Запад

Военный эксперт Ланге: Зеленский давит на Запад по вопросу ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский давит на Запад по вопросу разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом рассказал военный эксперт Нико Ланге в интервью Welt.

Ланге прокомментировал предстоящую встречу Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» с участием Зеленского. Он предположил, что на встрече Киев озвучит список целей для ударов на территории России и потребует у западных партнеров разрешение на удары.

«Это показывает, какое сильное давление оказывает Зеленский на Запад», — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что власти Украины сконцентрировались на требованиях дальнейшей военной помощи от США и вопрос передачи немецких крылатых ракет Taurus не стоит на повестке дня.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о беспокойстве Пентагона в связи с истощением военных запасов из-за Украины. Как сообщается, в Конгрессе США пытаются выяснить причину задержек поставок оружия Киеву.