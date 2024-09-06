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10:32, 6 сентября 2024Мир

В Германии рассказали о давлении Зеленского на Запад

Военный эксперт Ланге: Зеленский давит на Запад по вопросу ударов по России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский давит на Запад по вопросу разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом рассказал военный эксперт Нико Ланге в интервью Welt.

Ланге прокомментировал предстоящую встречу Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» с участием Зеленского. Он предположил, что на встрече Киев озвучит список целей для ударов на территории России и потребует у западных партнеров разрешение на удары.

«Это показывает, какое сильное давление оказывает Зеленский на Запад», — подчеркнул эксперт. Он также отметил, что власти Украины сконцентрировались на требованиях дальнейшей военной помощи от США и вопрос передачи немецких крылатых ракет Taurus не стоит на повестке дня.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о беспокойстве Пентагона в связи с истощением военных запасов из-за Украины. Как сообщается, в Конгрессе США пытаются выяснить причину задержек поставок оружия Киеву.

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      Юрий Леонов
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