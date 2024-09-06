В Харьковском военкомате признались в избиении мобилизованного

Пресс-служба Харьковского ТЦК признала избиение мобилизованного

В Харьковском территориальном центре комплектации (ТЦК) признались в избиении мобилизованного, которое ранее попало на видео. По итогам проверки военком будет наказан, сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба военкомата.

«[Руководство военкомата] осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные мероприятия», — говорится в публикации.

Отмечается, что с сотрудниками ТЦК проведут этические тренинги.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что нарушающие закон сотрудники ТЦК практически не привлекаются к ответственности.