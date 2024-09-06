Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:02, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковском военкомате признались в избиении мобилизованного

Пресс-служба Харьковского ТЦК признала избиение мобилизованного

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

В Харьковском территориальном центре комплектации (ТЦК) признались в избиении мобилизованного, которое ранее попало на видео. По итогам проверки военком будет наказан, сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пресс-служба военкомата.

«[Руководство военкомата] осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные мероприятия», — говорится в публикации.

Отмечается, что с сотрудниками ТЦК проведут этические тренинги.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что нарушающие закон сотрудники ТЦК практически не привлекаются к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      Испания объявила о немедленной отправке Украине батареи ПВО

      Суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов

      Свалку в российском городе преобразовали до неузнаваемости

      Полуобнаженных Криштиану Роналду и его возлюбленную сняли на яхте

      Прогноз по инфляции в России резко повысили

      Глава «Росатома» сравнил последствия от удара по Курской АЭС с Чернобылем

      Пьяный россиянин украл самокат у подростка и отдал его случайному ребенку

      Врач дала рекомендации по профилактике инфаркта

      Названы самые необычные имена новорожденных в Челябинске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше