В Минздраве оценили возможность введения допмер из-за осеннего подъема COVID-19

Минздрав: введения допмер перед осенним подъемом COVID-19 в России не требуется

Введения дополнительны мер перед осенним подъемом заболеваемости COVID-19 не требуется. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитирует ТАСС.

«Сейчас мы все ведем в абсолютно плановом режиме, сейчас все находится в контролируемом, управляемом формате, поэтому сейчас не требуется дополнительных мер, все что необходимо, рассматривается ситуация еженедельно на оперштабе», — сказал замминистра.

По его словам, обсуждается ситуация не только по коронавирусу, но и в том числе по ОРВИ.

3 сентября стало известно о росте заболеваемости COVID-19 — этот показатель по России вырос на 20 процентов. С 26 августа по 1 сентября в России выявили 21 324 случая инфекции, увеличение роста числа инфицированных зафиксировано в 67 регионах.

Как объясняли в Роспотребнадзоре, сложившаяся ситуация объясняется сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков, а также летние каникулы школьников, и большинство россиян возвращаются к работе и учебе, что ведет к увеличению числа контактов.