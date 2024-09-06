Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 6 сентября 2024Россия

В Минздраве оценили возможность введения допмер из-за осеннего подъема COVID-19

Минздрав: введения допмер перед осенним подъемом COVID-19 в России не требуется

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Введения дополнительны мер перед осенним подъемом заболеваемости COVID-19 не требуется. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитирует ТАСС.

«Сейчас мы все ведем в абсолютно плановом режиме, сейчас все находится в контролируемом, управляемом формате, поэтому сейчас не требуется дополнительных мер, все что необходимо, рассматривается ситуация еженедельно на оперштабе», — сказал замминистра.

По его словам, обсуждается ситуация не только по коронавирусу, но и в том числе по ОРВИ.

3 сентября стало известно о росте заболеваемости COVID-19 — этот показатель по России вырос на 20 процентов. С 26 августа по 1 сентября в России выявили 21 324 случая инфекции, увеличение роста числа инфицированных зафиксировано в 67 регионах.

Как объясняли в Роспотребнадзоре, сложившаяся ситуация объясняется сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков, а также летние каникулы школьников, и большинство россиян возвращаются к работе и учебе, что ведет к увеличению числа контактов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Наемники ВСУ в Курской области теряют пыл и просят о ротации. Что происходит на этом направлении?

      ВС России уничтожили французскую САУ Caesar в ДНР

      Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

      Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры самолетами из ДФО

      Россиянина задержали за съемку режимных объектов Москвы

      Захарова исключила примирение со спонсировавшими Украину спортсменами

      В Минздраве оценили возможность введения допмер из-за осеннего подъема COVID-19

      ЦБ заявил о массовых трудностях компаний из России при расчетах с иностранцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше