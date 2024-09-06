В офисе Нетаньяху заявили о продолжении переговоров по Газе

Советник Гендельман: Израиль привержен продолжению переговоров по Газе

В Израиле привержены продолжению переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. При этом в Тель-Авиве считают стратегически важным для себя сохранение контроля над Филадельфийским коридором на границе анклава с Египтом, рассказал советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Израиль полон решимости и делает все возможное, чтобы вернуть 101 заложника — всех, включая женщин, детей и стариков, которых ХАМАС жестоко удерживает в плену», — отметил он.

По словам Гендельмана, продолжаются переговоры по согласованию деталей реализации рамочного соглашения, основанного на майском предложении США. Это позволит вернуть заложников и достичь других целей войны, отметил он. При этом Дмитрий Гендельман подчеркнул, что для Израиля «присутствие в Филадельфийском коридоре является стратегическим вопросом».

Ранее в МИД Турции рассказали, что США намерены выйти из переговоров по перемирию в секторе Газа, если в ближайшие две недели не будет достигнут прогресс.

В свою очередь, президент Джо Байден заявил, что Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. При этом, по словам американского лидера, сделка Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС скоро может быть достигнута.