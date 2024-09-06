В отношении стрелявшего с балкона из боевого ружья россиянина возбуждено уголовное дело

В Красноярске в отношении устроившего стрельбу из ружья мужчины возбуждено дело

В Красноярске в отношении устроившего стрельбу с балкона из боевого ружья 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного фигурантом преступления.

По данным следствия, днем 6 сентября обвиняемый поссорился с бывшей супругой, когда пришел к ней гости, в многоквартирный дом, расположенный на Аэровокзальной улице. После ссоры женщина ушла из дома и обратилась за помощью к своему отцу. Придя к ней домой, отец и дочь увидели, что мужчина взял из сейфа охотничье ружье, которое принадлежало хозяину дома. Они испугались и убежали из квартиры. Оставшись один, фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон и начал беспорядочно стрелять из окна. Спустя некоторое время полицейские совместно со спецназом Росгвардии задержали его.

Ранее, Росгвардия показала штурм квартиры жителя Красноярска, открывшего стрельбу с балкона.