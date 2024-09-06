Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего с балкона в Красноярске

Росгвардия показала штурм квартиры жителя Красноярска, открывшего стрельбу с балкона. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы поднимаются к окну по лестнице и проникают в жилище россиянина. Там они кладут его лицом в пол и надевают наручники.

В ГУ МВД России по Красноярском краю «Ленте.ру» также предоставили видео задержания подозреваемого. На записи правоохарнители выводят его из подъезда и сажают в служебное авто.

Силовикам пришлось провести штурм квартиры стрелка, так как он забаррикадировался внутри и отказывался сдаваться, угрожая взорвать дом. По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического ружья по воробьям.

О стрельбе на улице Аэровокзальной в Красноярске стало известно днем в пятницу, 6 сентября.