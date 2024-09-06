Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 6 сентября 2024Силовые структуры

Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего с балкона в Красноярске

Росгвардия показала штурм квартиры жителя Красноярска, открывшего стрельбу с балкона. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы поднимаются к окну по лестнице и проникают в жилище россиянина. Там они кладут его лицом в пол и надевают наручники.

В ГУ МВД России по Красноярском краю «Ленте.ру» также предоставили видео задержания подозреваемого. На записи правоохарнители выводят его из подъезда и сажают в служебное авто.

Силовикам пришлось провести штурм квартиры стрелка, так как он забаррикадировался внутри и отказывался сдаваться, угрожая взорвать дом. По предварительным данным, мужчина стрелял из пневматического ружья по воробьям.

О стрельбе на улице Аэровокзальной в Красноярске стало известно днем в пятницу, 6 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      В России рассказали о предстоящей войне дронов

      На Украине заявили о необходимости помощи Азербайджана

      Рогов рассказал о «горьком похмелье» режима Зеленского из-за операции в Курской области

      Россиянам рассказали о главных опасностях кредиток

      Пушилин рассказал о ситуации в Красногоровке

      Профессор МГУ рассказал на видео об обмане мошенниками

      В Госдуме оценили влияние отстранения России на мировой спорт

      Жена Стрелкова объяснила невозможность отправки мужа в зону СВО

      Песков назвал Путина частью политической борьбы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше