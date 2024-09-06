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16:21, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Павлограде признали повреждение предприятий в результате удара ВС России

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Павлограде повреждено несколько предприятий

В Павлограде Днепропетровской области, где ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по заводу дронов, признали повреждение нескольких предприятий. Соответствующий пост опубликовал в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«В городе в результате ракетных ударов повреждено несколько предприятий», — говорится в публикации.

Утром 6 сентября в Павлограде произошли взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли в Павлограде удар по производству беспилотников. По его инфорации, на заводе производили дроны с реактивными двигателями.

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      Глеб Палехов
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