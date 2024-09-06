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11:15, 6 сентября 2024Россия

В России мужчину заставили извиняться на коленях за одно предложение девушке

Житель Дагестана предложил девушке пойти к нему второй женой и был унижен

Кадр: Telegram-канал «Тут Дагестан / Новости Дагестана»

В Махачкале мужчину унизили за предложение, которое от сделал одной из местных девушек. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан / Новости Дагестана».

На кадрах женщина уличает россиянина во лжи и бьет его. Затем его ставят на колени. «Извини меня», — говорит мужчина.

По словам одного из подписчиков канала, попавший на видео горожанин писал в соцсетях девушкам, предлагая пойти к нему второй женой. После отказа он оскорблял несостоявшихся невест. Одна из них пожаловалась брату, после чего мужчину поймали.

Ранее в Волгограде подросток избил сверстника и заставил его извиняться на коленях. Мальчик пытается достать телефон, чтобы связаться с друзьями, однако не успевает это сделать и получает несколько ударов.

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      Алан Босиков
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