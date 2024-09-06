Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:15, 6 сентября 2024Экономика

В России улучшили прогноз роста ВВП на 2024 год

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,8% до 3,9%

Фото: Unsplash

Минэкономразвития повысило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства уточнил, что прогноз развития ВВП России улучшили с 2,8 процента до 3,9 процента. «Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле», — подчеркнул он.

Накануне российский президент Владимир Путин спрогнозировал рост российского ВВП. По его словам, в 2024 году этот показатель окажется больше прошлогоднего. Путин также подчеркнул, что экономика развивается устойчиво, однако следует «стремиться к новым рубежам».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      ЕС выделит Франции 300 миллионов евро от замороженных российских активов для Киева

      Зеленский объяснил необходимость дальнобойного оружия Украине

      Банда квартирных аферистов девять лет наживалась на россиянах

      Черчесов высказался о дебютном матче во главе сборной Казахстана

      Бизнес обсудил адаптацию климата на ВЭФ

      Раскрыты потери ВСУ при ударе по учебному центру в Полтаве

      В США признали усилия Кириенко в патриотическом воспитании российских детей

      Казак награжден медалью «Казачья доблесть»

      В Rutube заявили о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше