В России улучшили прогноз роста ВВП на 2024 год

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году с 2,8% до 3,9%

Минэкономразвития повысило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства уточнил, что прогноз развития ВВП России улучшили с 2,8 процента до 3,9 процента. «Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле», — подчеркнул он.

Накануне российский президент Владимир Путин спрогнозировал рост российского ВВП. По его словам, в 2024 году этот показатель окажется больше прошлогоднего. Путин также подчеркнул, что экономика развивается устойчиво, однако следует «стремиться к новым рубежам».