Путин спрогнозировал рост российского ВВП

Путин: в 2024 году ВВП России вырастет больше, чем в 2023-м

В 2024 году рост российского ВВП окажется больше прошлогоднего. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что экономика развивается устойчиво, однако следует «стремиться к новым рубежам».

Ранее, Путин заявил, что Россия не проводила политика дедолларизации, однако, из-за того, что США отказали РФ в использовании этой валюты, Москва стала искать иные варианты.

Также президент обратил внимание на то, что экономика РФ уже смогла выйти на четвертое место в мире. В то же время отрыв Китая от США продолжает увеличиваться. КНР по паритету покупательной способности стала первой в мире.