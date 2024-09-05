Путин спрогнозировал рост российского ВВП

В 2024 году рост российского ВВП окажется больше прошлогоднего. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что экономика развивается устойчиво, однако следует «стремиться к новым рубежам».
Ранее, Путин заявил, что Россия не проводила политика дедолларизации, однако, из-за того, что США отказали РФ в использовании этой валюты, Москва стала искать иные варианты.
Также президент обратил внимание на то, что экономика РФ уже смогла выйти на четвертое место в мире. В то же время отрыв Китая от США продолжает увеличиваться. КНР по паритету покупательной способности стала первой в мире.