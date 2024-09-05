Путин рассказал о разрыве между экономиками Китая и США

Путин: разрыв между экономиками Китая и США увеличивается из года в год

Российская экономика вышла на четвертое место в мире, а отрыв Китая от США продолжает расти. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент России Владимир Путин, трансляция ведется в социальной сети Rutube.

Китайская экономика по паритету покупательной способности является первой в мире, напомнил президент РФ. Он назвал находящуюся на втором месте американскую экономику мощной, так как ее структура выгодно отличается от других.

В то же время объем экономики КНР больше, и разрыв между Китаем и США увеличивается из года в год. «С этим связано и использование юаня в международных расчетах», — добавил Путин.