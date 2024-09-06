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16:20, 6 сентября 2024Россия

В России высказались о конфликте «бородатых спецназовцев в тапках» с участниками СВО

Военкор Коц о блокировавших колонну бойцов СВО: вопрос к руководству республики

Кадр: Telegram-канал Española | Военная организация «Эспаньола». ОФ

Вопрос о конфликте «спецназовцев в тапках», предположительно чеченцев, с участниками специальной военной операции (СВО) из батальона «Эспаньола» следовало бы задать руководству республики. Так об инциденте с участием вооруженных бородатых мужчин и военных высказался военкор Александр Коц во время трансляции на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, конфликт произошел 3 сентября в районе города Углегорска в Донецкой народной республике. Бойцы «Эспаньолы» пожаловались, что неизвестные «бородачи в тапочках» представились сотрудниками силовых ведомств и угрожали им, после чего военные были вынуждены привести оружие в боевую готовность. После инцидента в «Эспаньоле» попросили помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По словам журналиста, блокировавшим колонну военнослужащим следовало бы вести себя достойно. «Люди, которые реально защищают страну... Там какая-то фраза была [от напавших], мол, "мы воюем за вас, за Россию"... Люди которые реально воюют за Россию, они не участвуют в таких скандалах», — заявил Коц.

Это больше вопрос к руководству республики, почему так себя ведут их соплеменники

Александр Коц

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал произошедший ранее дорожный инцидент с участием той же колонны военных. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения», — заявили в «Эспаньоле». Конфликт бойцов и неизвестных бородатых мужчин попал на видео.

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