В России высказались о конфликте «бородатых спецназовцев в тапках» с участниками СВО

Военкор Коц о блокировавших колонну бойцов СВО: вопрос к руководству республики

Вопрос о конфликте «спецназовцев в тапках», предположительно чеченцев, с участниками специальной военной операции (СВО) из батальона «Эспаньола» следовало бы задать руководству республики. Так об инциденте с участием вооруженных бородатых мужчин и военных высказался военкор Александр Коц во время трансляции на своей странице «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, конфликт произошел 3 сентября в районе города Углегорска в Донецкой народной республике. Бойцы «Эспаньолы» пожаловались, что неизвестные «бородачи в тапочках» представились сотрудниками силовых ведомств и угрожали им, после чего военные были вынуждены привести оружие в боевую готовность. После инцидента в «Эспаньоле» попросили помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По словам журналиста, блокировавшим колонну военнослужащим следовало бы вести себя достойно. «Люди, которые реально защищают страну... Там какая-то фраза была [от напавших], мол, "мы воюем за вас, за Россию"... Люди которые реально воюют за Россию, они не участвуют в таких скандалах», — заявил Коц.

Это больше вопрос к руководству республики, почему так себя ведут их соплеменники Александр Коц

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал произошедший ранее дорожный инцидент с участием той же колонны военных. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения», — заявили в «Эспаньоле». Конфликт бойцов и неизвестных бородатых мужчин попал на видео.