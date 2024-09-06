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17:03, 6 сентября 2024Россия

В РПЦ заявили о сотнях отказавшихся от абортов частных клиниках в России

РПЦ: в России более 500 частных клиник отказались от абортов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России более 500 частных клиник отказались от абортов. Об этом заявили в пресс-службе Российской православной церкви (РПЦ).

По озвученным данным, такие клиники работают более чем в 71 регионе России.

«Это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию осуществление абортов», — сообщили в РПЦ, отметив, что закон, запрещающий склонение женщин к аборту приняли в 10 российских регионах.

«И до конца года ожидается увеличение этой цифры вдвое», — отметили в пресс-службе.

Ранее в РПЦ заявили об отсутствии у женщин прав на эмбрионы внутри них. По его мнению, россиянкам делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться, — «возможно, великий человек». И если женщина решиться на аборт, то «будет сотрена в порошок».

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      Елена Торубарова
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