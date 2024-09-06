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16:26, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ фронта у Васильевки

В Запорожской области опровергли слухи о прорыве Украиной фронта у Васильевки

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пытались прорвать фронт в Васильевке Запорожской области, о чем заявляли в республике. Слухи о прорыве ВСУ опровергла глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, передает ТАСС.

По ее словам, украинские силы и блогеры хотят создать мнимую победу из-за ситуации на донецком участке фронта. Она уточнила, что Васильевка — прифронтовой город. Как подчеркнула Романиченко, в населенном пункте обстановка стабильная: люди ходят по улице. По ее мнению, жители давно не верят в украинскую пропаганду.

Помимо этого, она высказалась о гуманитарной ситуации в Васильевке. Глава Васильевского муниципального округа назвала ее стабильной. Продуктов и лекарств достаточно, указала Романиченко.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал об ударах украинской армии по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам, под удар кассетными боеприпасами попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

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      Кристина Есикова
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