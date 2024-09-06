Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 6 сентября 2024Мир

Великобритания, США и ЕС подписали первую международную конвенцию об ИИ

Британия, США и ЕС подписали первую международную конвенцию об ИИ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Великобритания, США и Евросоюз подписали первую международную конвенцию об использовании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из коммюнике, опубликованного на сайте Совета Европы.

«Рамочную конвенцию подписали Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, Израиль, США и ЕС», — говорится в документе.

Уточняется, что договор устанавливает правовую основу, охватывающую весь жизненный цикл систем ИИ, поощряет прогресс и инновации в этой области, одновременно снижая риски, которые ИИ может представлять для прав человека, демократии и верховенства закона.

Ранее министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл заявил, что это первое соглашение, имеющее вес в глобальном смысле. По его словам, в случае инноваций, которые развиваются так же быстро, как ИИ, действительно важно, чтобы страны сделали первый шаг в глобальном масштабе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший подчиненный арестованного заместителя Шойгу умер при загадочных обстоятельствах. На его теле нашли следы инъекции

      Суд Нью-Йорка перенес вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовых документов

      Свалку в российском городе преобразовали до неузнаваемости

      Полуобнаженных Криштиану Роналду и его возлюбленную сняли на яхте

      Прогноз по инфляции в России резко повысили

      Глава «Росатома» сравнил последствия от удара по Курской АЭС с Чернобылем

      Пьяный россиянин украл самокат у подростка и отдал его случайному ребенку

      Врач дала рекомендации по профилактике инфаркта

      Названы самые необычные имена новорожденных в Челябинске

      Харьковский ТЦК назначил расследование по факту избиения мобилизованного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше