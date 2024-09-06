Великобритания, США и ЕС подписали первую международную конвенцию об ИИ

Британия, США и ЕС подписали первую международную конвенцию об ИИ

Великобритания, США и Евросоюз подписали первую международную конвенцию об использовании искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из коммюнике, опубликованного на сайте Совета Европы.

«Рамочную конвенцию подписали Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино, Великобритания, Израиль, США и ЕС», — говорится в документе.

Уточняется, что договор устанавливает правовую основу, охватывающую весь жизненный цикл систем ИИ, поощряет прогресс и инновации в этой области, одновременно снижая риски, которые ИИ может представлять для прав человека, демократии и верховенства закона.

Ранее министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл заявил, что это первое соглашение, имеющее вес в глобальном смысле. По его словам, в случае инноваций, которые развиваются так же быстро, как ИИ, действительно важно, чтобы страны сделали первый шаг в глобальном масштабе.