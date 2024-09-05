США, Британия и ЕС подпишут первое соглашение о стандартах ИИ

FT: США, ЕС и Великобритания подпишут соглашение о стандартах ИИ

США, ЕС и Великобритания подпишут первое международное соглашение о стандартах использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В случае инноваций, которые развиваются так же быстро, как ИИ, действительно важно, чтобы мы сделали первый шаг в глобальном масштабе. Это первое соглашение, имеющее вес в глобальном смысле, которое объединяет очень разнородный набор стран», — министр науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл.

Отмечается, что текст конвенции разрабатывался два года более чем 50 странами, включая Канаду, Израиль, Японию и Австралию. Документ обязывает подписавшие его стороны «нести ответственность за любые вредные и дискриминационные результаты систем ИИ». В частности, стороны должны уважать такие права как равенство и право на неприкосновенность частной жизни, а в случае их нарушения пострадавшая сторона имеет основание для обращения в суд.

Несмотря на юридическую силу этого соглашения, за нарушение его положений не предусмотрено никаких санкций. Единственным механизмом, регулирующим соблюдение пунктов договора, является мониторинг. По мнению критиков, это не очень эффективный инструмент.

Ранее США, Австралия и Великобритания в рамках трехстороннего военного партнерства AUKUS провели испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с интегрированным ИИ. Правительство Британии заявило, что между беспилотниками трех стран в ходе учений был осуществлен «бесшовный» и бесперебойный обмен данными.