Российский командир раскрыл время от обнаружения дронов ВСУ до их сбития

Участник СВО Деев: от обнаружения дронов ВСУ до их сбития проходят минуты

От обнаружения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) до момента их сбития проходят минуты, рассказал уничтоживший шесть дронов «Баба-яга» казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Все это быстро. Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем. По рации объявляют: "идет в том-том направлении". Если это у нас, то выходим, смотрим», — поделился Деев.

Также участник СВО сообщил, что ВСУ используют как украинские, так и западные беспилотники.

«На них же весь мир работает. Это мы работаем одни. Мне кажется, что в основном у них западные беспилотники. Не по-русски написано на них», — добавил он.

Мы боремся с ними. У нас есть антидроновые ружья. Все есть. Все, слава Богу, хорошо Юрий Деев участник СВО

Во вторник, 3 сентября, около 11:10 по московскому времени дежурные российские военные сбили над Курской областью очередной украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

