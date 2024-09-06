Вяльбе спрогнозировала будущее российских лыжников на мировой арене

Вяльбе: не верю, что российских лыжников будут допускать на международные старты

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе спрогнозировала будущее российских спортсменов на мировой арене. Ее слова передает ТАСС.

Вяльбе заявила, что не верит в то, что российских лыжников начнут допускать на международные соревнования. «Я считаю, что наши спортсмены пока точно не будут выступать на международных стартах ни в каком качестве», — отметила она.

Также глава ФЛГР добавила, что ее позиция по участию в Олимпийских играх остается прежней и не подлежит обсуждению. «Мы должны ехать туда только под российским флагом», — подчеркнула Вяльбе.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.