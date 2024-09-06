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11:20, 6 сентября 2024Спорт

Вяльбе спрогнозировала будущее российских лыжников на мировой арене

Вяльбе: не верю, что российских лыжников будут допускать на международные старты

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе спрогнозировала будущее российских спортсменов на мировой арене. Ее слова передает ТАСС.

Вяльбе заявила, что не верит в то, что российских лыжников начнут допускать на международные соревнования. «Я считаю, что наши спортсмены пока точно не будут выступать на международных стартах ни в каком качестве», — отметила она.

Также глава ФЛГР добавила, что ее позиция по участию в Олимпийских играх остается прежней и не подлежит обсуждению. «Мы должны ехать туда только под российским флагом», — подчеркнула Вяльбе.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

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