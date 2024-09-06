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07:15, 6 сентября 2024Мир

Захарова осудила заявления Украины о недопуске россиян на Олимпиаду

Захарова осудила слова украинского министра о недопуске россиян на Олимпиаду
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного о недопуске россиян на Олимпиаду в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это является проявлением экстремистской сущности Киева. «Это министры террористического правительства, правительства, которое совершает террористические акты», — заявила она. По ее словам, исключение России из спортивных мероприятий — это «уничтожение международного спорта».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о необходимости России вернуться на Олимпиады. «Мы являемся хранителями олимпийских ценностей», — отметил глава ведомства.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России по рекомендации МОК. Российские спортсмены могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и без демонстрации национальных символов.

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      Марина Совина
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