Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 6 сентября 2024Мир

Захарова отчитала японского журналиста за заданный ей вопрос о России

Захарова отчитала японского журналиста за вопрос об изоляции России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила японского журналиста неудобными фактами после заданного ей вопроса на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этой ситуации она рассказала в программе телеканала «Царьград».

По словам дипломата, журналист из Японии спросил у нее, как России живется в изоляции после санкций. На что Захарова ответила, что результат у этих ограничений получился обратный. «Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмяукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже ввести в отношении нас ограничения, незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику — разрушили свою», — отчитала она журналиста.

Россия давно закрепила за собой уверенное положение в мировой политике и экономике, добавила Захарова, а «западные пропагандисты пытаются навесить на нее ярлык отщепенца». «Надо в таком случае им просто приводить факты. Ведь им же теперь не видать российского рынка для реализации своего автопрома. Долгие-долгие годы», — отметила она.

Ранее в МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России. По словам Захаровой, это не было инициативой Москвы — японская сторона захотела изолировать Россию и сама себе этим навредила.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил закончить конфликт осенью

      Песков назвал Путина частью политической борьбы в США

      Онколог перечислила полезные для профилактики рака овощи

      Вебкамщицам запретили работать в одной из постсоветских стран

      Штурм квартиры стрелявшего с балкона россиянина попал на видео

      Политолог заявил об испуге США из-за шутки Путина про Харрис

      В Москве прошла самая холодная ночь

      Украина выпустила еще одну ракету по Курской области

      Жена Стрелкова прокомментировала сообщения о его отправке на СВО из тюрьмы

      Пашинян представит Армению на саммите БРИКС в Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше