Захарова отчитала японского журналиста за заданный ей вопрос о России

Захарова отчитала японского журналиста за вопрос об изоляции России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила японского журналиста неудобными фактами после заданного ей вопроса на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этой ситуации она рассказала в программе телеканала «Царьград».

По словам дипломата, журналист из Японии спросил у нее, как России живется в изоляции после санкций. На что Захарова ответила, что результат у этих ограничений получился обратный. «Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмяукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже ввести в отношении нас ограничения, незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику — разрушили свою», — отчитала она журналиста.

Россия давно закрепила за собой уверенное положение в мировой политике и экономике, добавила Захарова, а «западные пропагандисты пытаются навесить на нее ярлык отщепенца». «Надо в таком случае им просто приводить факты. Ведь им же теперь не видать российского рынка для реализации своего автопрома. Долгие-долгие годы», — отметила она.

Ранее в МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России. По словам Захаровой, это не было инициативой Москвы — японская сторона захотела изолировать Россию и сама себе этим навредила.