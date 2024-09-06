Захарова отчитала японского журналиста за заданный ей вопрос о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила японского журналиста неудобными фактами после заданного ей вопроса на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этой ситуации она рассказала в программе телеканала «Царьград».
По словам дипломата, журналист из Японии спросил у нее, как России живется в изоляции после санкций. На что Захарова ответила, что результат у этих ограничений получился обратный. «Вы же, Япония, пытались, так сказать, подмяукнуть вашим хозяевам в Вашингтоне и тоже ввести в отношении нас ограничения, незаконные санкции. Чем закончилось? Хотели разрушить нашу экономику — разрушили свою», — отчитала она журналиста.
Россия давно закрепила за собой уверенное положение в мировой политике и экономике, добавила Захарова, а «западные пропагандисты пытаются навесить на нее ярлык отщепенца». «Надо в таком случае им просто приводить факты. Ведь им же теперь не видать российского рынка для реализации своего автопрома. Долгие-долгие годы», — отметила она.
Ранее в МИД заявили об утрате Японией рынка автомобилей в России. По словам Захаровой, это не было инициативой Москвы — японская сторона захотела изолировать Россию и сама себе этим навредила.