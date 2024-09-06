Зеленский попросил о расширении тренировочных миссий для украинских пилотов F-16

Зеленский попросил у США расширить тренировочные миссии для пилотов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский просил у Соединенных Штатов Америки (США) расширить тренировочные миссии для украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Офис президента Украины.

Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в рамках заседания Контактной группы в формате «Рамштайн». Политик поблагодарил главу Пентагона «за четкую позицию по продолжению предоставления Украние всей необходимой военной поддержки».

Глава Украины заявил о крайней необходимости в дополнительных средствах противовоздушной обороны после последних российских ударов.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточное количество западных истребителей F-16. Он сказал, что готов озвучить предложение по F-16, если заседание покинет пресса.