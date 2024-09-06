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14:56, 6 сентября 2024Ценности

Жена Павла Мамаева раскрыла свой вес после третьих родов со словами «я в ужасе»

Жена Мамаева Надежда Санько рассказала, что весит 60,5 килограмма после родов
Надежда Санько

Надежда Санько. Кадр: @mamaeva_nadihope

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько раскрыла свой вес после третьих родов со словами «я в ужасе». Соответствующей информацией (на момент написания новости она удалена) она поделилась в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга знаменитости призналась, что во время беременности весила 68 килограммов. Однако спустя шесть дней после рождения ребенка ее вес снизился до 60,5 килограмма. «Я в ужасе. Набрала до 68 [килограммов], приехала из роддома, вообще не скинув ничего, кроме веса ребенка, вод и так далее (...). Спустя шесть дней — 60,5 [килограмма]», — сообщила она.

При этом женщина рассказала, что ей предстоит похудеть еще на десять килограммов, чтобы прийти в прежнюю форму. Она пообещала еженедельно взвешиваться и делиться своими результатами.

В августе звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов. Российская актриса Елизавета Арзамасова разместила снимок, на котором предстала в белом платье, расшитом декоративными ветками с лепестками.

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      Екатерина Ештокина
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