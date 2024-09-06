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14:36, 6 сентября 2024Россия

Жена Стрелкова объяснила невозможность отправки мужа в зону СВО

Жена экс-главы МО ДНР Стрелкова Регинская: статья не позволяет поехать на СВО

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Статья, по которой отбывает наказание бывший глава Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) не позволяет ему поехать из колонии в зону боевых действий. Так невозможность отправки Стрелкова на специальную военную операцию объяснила в Telegram-канале его жена Мирослава Регинская.

Она добавила, что сообщения о почти решенном вопросе с отправкой мужа на СВО являются недостоверными.

«Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет», — заявила Мирослава Регинская.

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Об отправке Стрелкова в зону СВО сообщал Telegram-канал Shot. Издание утверждало, что адвокатам бывшего главы Минобороны ДНР удалось договориться о его отправке на фронт.

ЖЗЛ
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