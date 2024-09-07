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14:16, 7 сентября 2024Бывший СССР

Армения отказалась поддержать декларацию Совета Европы

МИД Армении: Ереван не присоединился к декларации Совета Европы

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Ереван не присоединился к декларации Совета Европы, которая поддерживает ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, передает Armenpress.

«Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к декларации с самого начала», — говорится в сообщении агентства.

В первоначальной версии документа сообщалось, что Ереван также поддержал декларацию. Однако в финальной версии упоминание Армении пропало из документа.

Участники Совета Европы приняли декларацию 6 сентября. В ней они призвали создать специальный трибунал «по преступлениям агрессии против Украины», а также перечислили ордеры МУС на «арест» Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совбеза Сергея Шойгу и других российских политических лиц.

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      Александр Курбатов
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