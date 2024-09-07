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08:19, 7 сентября 2024Наука и техника

Археологи нашли меч фараона Рамзеса II в Египте

На севере Египта археологи нашли бронзовый меч фараона Рамзеса II

Фото: Sui Xiankai / Global Look Press

Во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта археологи нашли меч фараона Рамзеса II. Об этом сообщила газета Egypt Independent со ссылкой на министерство туризма и древностей страны.

По данным издания, египетские археологи обнаружили «ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм, складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства». Открытия были сделаны в районе Телль-эль-Абкайн в провинции Эль-Бухейра. Ученые нашли многочисленные личные инструменты солдат.

«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой — прим. "Ленты.ру") фараона Рамзеса II», — подчеркнули в министерстве.

Ранее команда международных археологов из Египта, Германии и Австрии нашла в центральной части Египта кувшины с вином, возраст которых насчитывает около 5000 лет.

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      Марина Совина
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