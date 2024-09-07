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21:13, 7 сентября 2024Мир

Экс-аналитик ЦРУ уличил США в лицемерии после обвинений в адрес России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: США похожи на владелицу борделя в отношениях с Россией

Фото: iStrfry , Marcus / Unsplash

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание на лицемерие США после их обвинений в адрес России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, Вашингтон напоминает владелицу крупного борделя, которая при этом «читает лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей». Таким образом Джонсон прокомментировал заявление властей США о вмешательстве России в американские выборы. Он напомнил, что Вашингтон неоднократно вмешивался во внутренние дела других государств, в том числе и РФ.

30 июля ЦРУ США обвинило Россию, Китай и Иран в попытке якобы вмешаться в выборы путем привлечения американцев для «распространения пропаганды». Как утверждает разведка, «иностранные субъекты» нанимают американцев, которые размещают определенный контент в соцсетях, направленный на распространение повестки Москвы, Пекина и Тегерана.

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      Марина Совина
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