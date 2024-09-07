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04:30, 7 сентября 2024Наука и техника

Apple засудят из-за утонувших iPhone

Apple поймали на противоречии из-за попавших в воду iPhone

Фото: Amin Zabardast / Unsplash

Пользователи из Квебека (Канада) собрались засудить Apple из-за нарушения гарантийных обязательств. Об этом сообщает местный телеканал CTV News.

Представляющий владельцев iPhone адвокат Джои Зукран заявил, что Apple отказывается ремонтировать гаджеты по гарантии, если они были повреждены при контакте с водой. Юрист призвал местных жителей присоединиться к его противостоянию с Apple и сделать иск коллективным.

По мнению Зукрана, американский производитель iPhone поместил несколько противоречивых пунктов в пользовательский договор к своим смартфонам. «У вас есть договор, в котором написано, что ваш телефон устойчив к воде», — заметил специалист. Однако, как отметил адвокат, буквально в соседних пунктах указано, что Apple не оказывает гарантийную поддержку, если утонувший iPhone был поврежден водой. Джои Зукран считает, что поймал корпорацию на противоречии.

Канадский юрист требует, чтобы Apple бесплатно отремонтировала поврежденный смартфон каждого истца и выплатила по 500 долларов в качестве компенсации. Журналисты отметили, что в 2019 году Зукран подавал на Apple в суд из-за срока службы батареи iPhone и выиграл иск.

В феврале 2022 года журналисты Reuters рассказали, что коллективный иск, обвиняющий Apple в обмане потребителей из-за влагозащиты iPhone, отклонили в суде. По мнению суда, истцы не смогли предоставить правдоподобные доказательства.

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      Андрей Ставицкий
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