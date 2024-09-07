Ивлеева проиграла мебельный иск и снова обратилась в суд

В арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил новый иск от блогера Анастасии Ивлеевой к бизнесмену, у которого ей не удалось отсудить более одного миллиона рублей из-за срыва поставки мебели. Информация об этом появилась на сайте суда.
Из материала дела следует, что Ивлеева выступает истцом, ответчиком — индивидуальный предприниматель Дмитрий Ларичкин. В карточке дела указана сумма исковых требований: она составляет 1 109 952 рубля.
Ранее сообщалось, что с блогерши потребовали около пяти миллионов рублей за неисполнение роли в сериале.