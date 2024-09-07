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22:22, 7 сентября 2024Мир

Корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам КНР

Spiegel: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест Китая

Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне» пройдут через Тайваньский пролив в сентябре, несмотря на протесты со стороны Китая. Об этом сообщает издание Spiegel.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат и корабль военной поддержки пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству», — указано в материале.

Утверждается, что правительство ФРГ готово к возможным дипломатическим спорам с КНР по данному вопросу. Также отмечается, что Берлин не собирается сообщать Пекину о планах направить корабли через пролив.

Ранее президент непризнанного островного государства Лай Циндэ заявил, что Китай должен забрать у России Дальний Восток, раз претендует на земли Тайваня. По его мнению, если КНР и собирается «атаковать и аннексировать» Тайвань, то точно не ради территориальной целостности.

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      Артём Верейкин
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