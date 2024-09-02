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17:02, 2 сентября 2024Мир

«Россия сейчас в слабом положении, не так ли?» Тайвань предложил Китаю забрать российские земли

Глава администрации Тайваня Циндэ предложил КНР забрать земли у России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Китай должен забрать у России Дальний Восток, раз претендует на земли Тайваня. Такое заявление сделал президент непризнанного островного государства Лай Циндэ.

По его мнению, если КНР и собирается «атаковать и аннексировать» Тайвань, то точно не ради территориальной целостности. «Если это ради территориальной целостности, почему он не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? Россия сейчас находится в самом слабом положении, не так ли? Вы могли бы попросить Россию [отдать земли], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — сказал политик. Также он убежден, что власти КНР хотят разрушить существующий международный порядок в западной части Тихого океана.

По Айгунскому договору, заключенному между Российской империей и империей Цин в 1858 году, граница двух стран была закреплена по реке Амур. В результате в состав Российской империи вошли территории современной Амурской области и частично Хабаровского края. Следующий, Пекинский договор 1860 года закрепил за Россией и будущий Приморский край.

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В России отреагировали на высказывание тайваньского президента

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Тайвань чувствует свою безнаказанность, потому и позволяет себе подобные заявления.

«Это даже оскорбительно, что он предлагает Китаю такие идеи. Это говорит о том, что они чувствуют свою безнаказанность», — сказал сенатор.

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Кроме того, Тайвань является частью Китая, подчеркнул Джабаров, и контроль Пекина над островом — лишь вопрос времени. «Рано или поздно Тайвань однозначно станет частью Китая — он и сейчас китайская территория де-юре, но де-факто он тоже будет Китаем», — добавил он.

Ранее Россия заявляла, что готова поддержать суверенитет Китая

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко ранее высказывался по поводу конфликта Китая и Тайваня. Он отметил, что Россия поддерживает суверенитет КНР и ее территориальную целостность, несмотря на провокации по этой ситуации со стороны США.

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин. Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов», — рассказал дипломат.

Руденко также добавил, что Россия видит в политике США в отношении Тайваня аналогичную Украине ситуацию, и эти случаи указывают на создание Вашингтоном угрозы безопасности для Москвы и Пекина.

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      Маргарита Миронова
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