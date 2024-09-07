Медведев назвал условие снятия санкций США с России

Медведев: Вашингтон снимет санкции с России, когда США распадутся

От обоих кандидатов в президенты США не стоит ожидать сюрпризов в санкционной политике, так как Вашингтон снимет ограничения с Москвы только в том случае, если Соединенные Штаты распадутся. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Санкции против СССР были на протяжении всего XX века. Затем они вернулись в ХХI век уже в беспрецедентном масштабе. Поэтому для России — sanctions forever («санкции навсегда» — прим. «Ленты.ру»). А точнее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны в стране. Ведь Голливуд не просто так снимает о ней фильмы», — назвал условие политик.

Медведев добавил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, «при всей своей кажущейся несистемности, является системным персонажем», который не пойдет против антироссийской линии Вашингтона. А его оппонент кандидат от Демократической партии Камала Харрис «неопытна и глупа», поэтому она не будет предпринимать «каких-либо самостоятельных решений».

Ранее Трамп заявил, что санкции ослабляют доллар как мировую валюту. Он добавил, что необходимо применять мощные ограничения против стран, «которые этого заслуживают, но затем необходимо снимать их».