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21:35, 5 сентября 2024Экономика

Трамп предупредил о негативных последствиях санкций США для доллара

Трамп заявил, что санкции США «убивают» доллар как мировую валюту
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Кандидат на президентский пост США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил о негативных последствиях американских санкций для доллара. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет», — сказал политик. По его словам, доллар должен продолжать оставаться мировой валютой. Он также добавил, что необходимо применять мощные санкции против стран, «которые этого заслуживают, но затем снимать их».

Ранее Трамп заявил, что санкции привели к тому, что многие страны стали хуже относиться к Соединенным Штатам. «То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нас. Поэтому я не люблю санкции», — сказал бывший американский лидер.

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      Марина Совина
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