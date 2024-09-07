Москвичам назвали самый теплый день следующей недели

Вильфанд: в столице самым теплым днем следующей недели станет понедельник

В понедельник, 9 сентября, столичный воздух прогреется до 25-27 градусов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, это будет самый теплый день следующей недели. Потом циклон отправится на юго-восток. Как следствие, начиная со вторника в столице дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов.

Кроме того, он уточнил, что до четверга включительно осадков не предполагается. Однако с пятницы по воскресенье возможна небольшая облачность и кратковременные слабые дожди.

Ранее сообщалось, что в столице не ждут осадков до конца первой декады сентября. Кроме того, на территории Центрального федерального округа усиливается класс пожароопасности.