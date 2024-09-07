Минтранс поддержал строительство моста через Алдан в Якутии

Старовойт: Минтранс поддерживает строительство моста через Алдан в Якутии

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт высказался за строительство моста через реку Алдан, который позволит обеспечить безопасное движение между Якутией и Магаданской областью. Об этом пишет РИА Новости.

На данный момент в Якутии реализуется проект строительства моста через Лену в районе Якутска. По мнению министра, одного моста будет недостаточно и надо смотреть вперед.

«По федеральной автомобильной дороге "Колыма" следующий мост — через Алдан, он тоже будет востребован», — подчеркнул он. Глава ведомства добавил, что его можно будет использовать в том числе для зимнего завоза и безопасного движения автомобилей из Якутии в Магаданскую область и обратно.

Ранее стало известно, что Минтранс России по просьбе Якутии рассмотрит возможность сдвига на более ранний срок финансирования из государственного бюджета строительства моста через Лену.